Seis personas murieron este sábado al estrellarse un avión privado Cessna 550 cerca del Aeropuerto de French Valley, en el condado de Riverside, en California.

El aparato se estrelló a las 4:16 horas de la madrugada e inmediatamente se vio envuelto en llamas, informó Bomberos de California y recoge el diario ‘Los Ángeles Times‘.

Todos los pasajeros fallecieron en el lugar. Por el momento no se ha identificado a las víctimas. El vuelo había partido del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada, según las autoridades.

Hace apenas cuatro días una persona murió y tres más resultaron heridos al estrellarse otro avión cerca del Aeropuerto de French Valley. El avión, un Cessna 172 monomotor se estrelló poco después de despegar.

Los dos incidentes están siendo investigados por la Administración Federal de Aviación y por la Mesa Nacional de Seguridad en el Transporte estadounidenses.

Agencia Uno – Europa Press.

#BREAKING We've confirmed all 6 people on board are dead. @ABC7 https://t.co/fr4uKhqaxJ pic.twitter.com/wGTRUVZY04