El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este miércoles que vio imágenes «verificadas» de «terroristas» del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) decapitando a niños, refiriéndose así a las matanzas que se han producido en kibutz cercanos a la Franja de Gaza.

«Es importante que los estadounidenses vean lo que está sucediendo (…) Nunca pensé que vería imágenes verificadas de terroristas decapitando a niños«, aseveró durante una reunión con líderes judíos estadounidenses, según ha recogido la cadena ABC.

Servicios de rescate israelíes informaron en la víspera de que más de un centenar de cadáveres fueron recuperados en el kibutz de Beeri, uno de los atacados cuando comenzó la ofensiva sábado y que contaba con unos 1.000 habitantes, informó la televisión israelí Canal 12.

Tune in as I join Jewish community leaders to deliver remarks on my unwavering support for Israel and work to combat antisemitism. https://t.co/cnYZiJLyH6