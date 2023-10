El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó este jueves desde Israel que respalda al Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu en la guerra desatada el 7 de octubre tras los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 200 secuestrados, al tiempo que expresó su deseo de que el Ejército israelí «gane» este conflicto contra el grupo islamista palestino.

Sunak, que llegó a primera hora del día al aeropuerto de Ben-Gurión para mostrar su solidaridad con las autoridades israelíes tras los ataques e impulsar los esfuerzos para acelerar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, destacó en una rueda de prensa junto a Netanyahu que «está orgulloso de estar junto a Israel en su momento más oscuro».

«Estaremos junto a ustedes en solidaridad, estaremos junto a su pueblo y también queremos que ganen», manifestó, antes de incidir que Londres «apoya totalmente el derecho de Israel a defenderse en línea con el Derecho Internacional, ir a por Hamás, rescatar a los rehenes, evitar más incursiones y reforzar la seguridad a largo plazo».

Asimismo, dio las gracias a ‘Bibi’ por «el apoyo» de Israel a las familias de los rehenes y sus esfuerzos para liberar a estas personas.

También señaló que «sabe» que Israel «está adoptando todas las precauciones para evitar daños a civiles, en contraste directo a los terroristas de Hamás, que buscan poner a los civiles en peligro». «Reconocemos que el pueblo palestino también es víctima de Hamás», indicó.

«Lamentamos la pérdida de vidas inocentes, de civiles de toda fe y nacionalidad que han muerto«, explicó Sunak, que aplaudió la decisión anunciada el miércoles por las autoridades israelíes para abrir un corredor desde Egipto para la entrega de ayuda humanitaria. Israel afirmó, sin embargo, que, si estos bienes llegan a manos del grupo islamista, cortará esta vía.

«Agradecemos la decisión adoptada para garantizar la apertura de rutas a Gaza para que entre ayuda humanitaria. Me alegra que adoptara esa decisión», dijo el ‘premier’ británico, que ha prometido además «aumentar la ayuda a la región».

Por su parte, Netanyahu dijo que la visita de Sunak a Israel supone «una señal muy firme de apoyo» e incidió en que Hamás «son los nuevos nazis» y «peores que Estado Islámico».

«El mundo debe estar junto a Israel mientras combatimos a Hamás para derrotarlos. Es una batalla del mundo civilizado, es la batalla de Israel y la batalla de los estados árabes moderados. Es una batalla por el futuro», argumentó

«Tenemos dos fuerzas: una es un eje del mal, liderado por Irán a través de Hezbolá, Hamás y otros, que quieren llevar a Oriente Próximo a la Edad Media, mientras que la otra es la fuerza del progreso y humanidad, que quieren llevar a Oriente Próximo a una etapa de paz y prosperidad», apuntó el primer ministro israelí.

«Estábamos al borde de expandir esa paz y destruir ese movimiento fue uno de los motivos de estas acciones (por parte de Hamás)», puntualizó, en referencia a los acuerdos para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, y los avances a nivel diplomáticos sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo en este sentido con Arabia Saudí.

En esta línea, Netanyahu indicó que los ataques del 7 de octubre suponen «el momento más oscuro» para Israel y «el mundo». «Debemos ganar juntos. Es una guerra larga y necesitamos vuestro apoyo», añadió, antes de agradecer a Londres «el envío de fuerzas militares a la región» y describir nuevamente a los miembros de Hamás como «los peores monstruos del planeta».

Antes de su encuentro con Netanyahu, Sunak mantuvo una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, al que entregó sus condolencias por «la horrible pérdida de vidas» por «el terrorismo de Hamás», al tiempo que mostró «la solidaridad de Reino Unido con Israel y su firme creencia en el derecho del país a defenderse en línea con el Derecho Internacional», según un comunicado publicado por Downing Street.

«El primer ministro y el presidente Herzog se han mostrado de acuerdo en la importancia de lograr apoyo humanitario urgente a los palestinos en Gaza, que también están sufriendo», dijo la oficina de Sunak, que agregó que el ‘premier’ mostró además su «esperanza sincera» de que se logren «nuevos progresos» para la entrega de alimentos, agua y medicinas al enclave palestino.

Sunak manifestó además a Herzog su gratitud por el «apoyo dado por Israel a los británicos afectados por los ataques, incluidas las familias de los secuestrados» y subrayó «el imperativo de evitar un mayor recrudecimiento de la violencia en la región».

I've just met President @Isaac_Herzog and conveyed my gratitude for the support provided to British nationals caught up in the terror attacks. Together we agreed on the importance of getting urgent humanitarian support to ordinary Palestinians in Gaza who are also suffering.

Por su parte, Herzog cargó duramente contra la cadena de televisión británica BBC por su cobertura del conflicto y afirmó que «la presentación de Hamás por parte de la BBC es una distorsión de los hechos», tal y como ha recogido el diario israelí ‘The Times of Israel’.

«Hacemos frente a una de las peores organizaciones terroristas en el mundo y sé que en las democracias modernas como las nuestras no se puede intervenir ‘per se’, pero debido a que la BBC tiene ciertos lazos y es conocida como Reino Unido, en todo el mundo debe haber una protesta para que haya una corrección y que Hamás sea definido como una organización terrorista«, sostuvo.

Herzog señaló además en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que «en los días difíciles se ve claramente quiénes son los verdaderos amigos del Estado de Israel».

«Gracias por venir a Israel y por su apoyo y postura firme junto al pueblo israelí», dijo, antes de apuntar que «es tiempo de expresar una postura moral clara: es una batalla por los valores de toda la humanidad. El mundo tiene que entender que si no evitamos que Hamás y otras organizaciones terroristas lleven a cabo ataques asesinos y criminales, no se detendrán con Israel», zanjó.

Sunak, que se reunió además con familiares de algunos secuestrados por Hamás, viajará posteriormente a Arabia Saudí en el marco de una gira por «capitales regionales» para abordar el conflicto, según confirmó su oficina.

Sunak llegó a Israel un día después de la visita al país por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, mientras que el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, se reunirá próximamente con los líderes de Egipto, Turquía y Qatar para intentar impulsar una resolución pacífica al conflicto, con el foco principal en un acuerdo para la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

During such difficult days, we see clearly who are the true friends of the State of Israel. Thank you Prime Minister of the United Kingdom @RishiSunak for coming to Israel and for your support and firm stand by the Israeli people.



It is time to express a clear moral voice -… pic.twitter.com/UW53seNPwE