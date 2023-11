El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se reunió este martes con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quien abordó la situación económica en el país latinoamericano.

«Han discutido la importancia de continuar fortaleciendo la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina en temas económicos, y en prioridades compartidas como la inversión en tecnología y energías limpias, la defensa de los Derechos Humanos y el resguardo de las democracias en todo el mundo», reza un comunicado de la Casa Blanca.

Milei, que calificó el encuentro en la Casa Blanca de «positivo», expresó «su mirada sobre la agenda geopolítica internacional alineada con Occidente y su defensa de los valores de la libertad».

La oficina del presidente señaló que Sullivan, por su parte, manifestó la predisposición estadounidense para colaborar «en la transición de gobierno argentino entrante ante la desafiante coyuntura política, económica y social que atraviesa el país».

Por su parte, el posible jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el exministro de Economía durante el mandato de Mauricio Macri, Luis ‘Toto’ Caputo, que acompañaron a Milei, se reunieron con funcionarios del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes de la formación política de Milei indicaron en declaraciones a la agencia de noticias argentina Télam que «las reuniones son protocolares para explicar el plan económico», mientras que han desmentido que se trate de una «búsqueda de financiamiento».

La titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, aseveró que el ente está «muy interesado» en apoyar a Argentina y que el país podría ser candidato a recibir financiación.

Un portavoz del organismo señaló que las partes «han debatido los complejos que se enfrenta el país y los planes para reforzar urgentemente la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento más sostenible».

Agencia Uno – Europa Press.

