Varias personas resultaron heridas este miércoles debido a un tiroteo en Kansas City (Misuri, EE.UU.) durante la celebración de la LVIII Super Bowl conquistada por los Chiefs, según informó la Policía de la ciudad en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter).

“Se han realizado disparos alrededor de Union Station. Por favor abandonen el área. Los agentes están trabajando para despejar Union Station. Liberaremos a todos los que estén dentro del edificio una vez que se llene. Aún estamos tratando de determinar el número de víctimas por disparo”, señaló el Departamento de Policía de Kansas City (KCPD).

Luego indicó que los disparos habían ocurrido “cerca del garaje”, al oeste de la estación ferroviaria.

“Detuvimos a dos personas armadas para realizar más investigaciones”, añadió el KCPD, a tenor de un desfile de celebración por la reciente victoria de los Chiefs (22-25) ante los San Francisco 49ers en el Estadio Allegiant de Las Vegas.

A news conference will take place at 3:30 p.m. at Police Headquarters.