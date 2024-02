La jefa de Policía de Kansas City señaló que el tiroteo ocurrido en la víspera durante el desfile de victoria de los Chiefs en la LVIII edición de la Super Bowl tenga ningún vínculo con el terrorismo y apuntó a una posible discusión entre varias personas como origen del incidente.

“Los resultados preliminares de la investigación demostraron que no había ningún vínculo con el terrorismo o el extremismo violento local. Esto parecía ser una disputa entre varias personas que terminó en un tiroteo”, manofestó en rueda de prensa la jefa de Policía de Kansas City, Stacey Graves.

Las autoridades de la ciudad ya detuvieron en la víspera a tres personas por su supuesta relación con un tiroteo en el que murió una persona y más de una veintena resultaron heridas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó la ocasión para pedir una vez más medidas contra la violencia armada.

Respecto a los detenidos, dos de los cuales son menores de edad, la jefa de Policía Graves reconoció que aún no fueron acusados de ningún delito en particular, y que las autoridades disponen de un plazo de 24 horas desde su arresto para presentar cargos o, en caso contrario, liberarlos, recoge CNN.

Asimismo, Graves informó que todas las víctimas del tiroteo tienen edades comprendidas entre los ocho y los 47 años, si bien la mayoría de ellas son menores de 16 años. De los heridos enviados al hospital, ocho se encuentran en estado crítico, siete en estado grave y seis más en condición estable.

Durante la misma rueda de prensa, el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, aseveró que lo ocurrido en la víspera no amedrentará a las autoridades, que preparan ya un desfile para el Día de San Patricio y no dudarán en celebrar una hipotética futura victoria de los Chiefs.

“Desafortunadamente, este no es el primer tiroteo en un desfile o manifestación en nuestro país. Este es ciertamente un incidente trágico para nosotros porque no tenemos experiencia en ello”, manifestó Lucas, que lamenta que hay una “violencia armadas” que amenaza a la población de Kansas City y de parte del país.

El tiroteo se produjo ya durante los últimos compases de la celebración en las inmediaciones de Union Station, una estación de ferrocarril reconvertida en centro de ocio en la ciudad de Misuri. En el desfile estaban presentes la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, el de Misuri, Mike Parson, que tuvieron que ser evacuados.

Agencia Uno – Europa Press.

