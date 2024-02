El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que lamenta el anuncio de este jueves de Venezuela de suspender las operaciones de esta organización en el país en 72 horas y afirmó que está evaluando próximos pasos.

“Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los Derechos Humanos del pueblo de Venezuela”, explicó la portavoz de ACNUDH, Ravina Shamdasani, en un comunicado.

A principios de esta semana, ACNUDH dijo en una publicación en la red social X, antes Twitter, que estaba dando seguimiento a la detención de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel, “con profunda preocupación”.

“Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como una desaparición forzada“, afirmó, pidiendo su liberación inmediata y que se respetase su derecho a la defensa jurídica.

#Venezuela: Following statements by the authorities, we note that Rocio San Miguel's place of detention – thus her whereabouts – has been confirmed & 4 relatives have been conditionally released. Due process guarantees, including right to defence, must be respected.