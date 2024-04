Irán lanza decenas de drones de ataque contra Israel.

Irán lanzó decenas de drones de ataque desde su territorio que se dirigen ya hacia territorio israelí, según confirmó este sábado por la noche el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari.

“Irán acaba de lanzar vehículos aéreos no tripulados desde su territorio y hacia el territorio del Estado de Israel”, indicó Hagari en un comunicado oficial.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están en alerta con una perspectiva situacional en todo momento. El sistema de defensa antiaérea está en alerta y los aviones de las Fuerzas Aéreas y los buques de la Armada están en misión de protección de los cielos del país. Las FDI están siguiendo todos los objetivos”, añadió el portavoz.

El responsable militar emplazó además a la población a “cumplir las instrucciones del Mando del Frente Interior y los anuncios oficiales del portavoz de las FDI al respecto”.

Hagari adelantó que habrá problemas de señal de GPS por el uso de militar para interceptar estos drones y recordó que las sirenas de aviso solo sonarán si los drones entran en el espacio aéreo israelí en las regiones afectadas.

Mientras, Jordania cerró su espacio aéreo y dos vuelos de la aerolínea Fly Dubai de Emiratos Árabes Unidos con destino Israel dieron media vuelta y no aterrizarán en el país, según el Canal 12 de la televisión israelí.

Agencia Uno – Europa Press.

