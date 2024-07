Comparte

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una dura autocrítica por su desempeño en el reciente debate en CNN con Donald Trump, en el cual, según medios locales, se le vio decaído, con problemas de dicción y dubitativo.

“Tuve una mala noche, tuve una mala noche. Y el hecho es que, ya sabes, lo arruiné. Cometí un error. Pero aprendí de mi padre, cuando te derriban, simplemente ponte de pie”, señaló en declaraciones a The Earl Ingram Show.

De todas formas, el mandatario aseguró que “simplemente vamos a vencer a Donald Trump como lo hicimos en 2020″.

“Dime solo una cosa que él haya hecho para ayudar a la comunidad negra, como yo lo he hecho en la educación, en viviendas. Este es el tipo que es el que dijo de Barack Obama que, ‘ese tipo negro no nació en EE. UU.’, que ha mentido y ha seguido mintiendo”, criticó.

“No podemos dejar que este tipo gane, sería un desastre para EE. UU. Él habla de ‘trabajos para negros’, es vergonzoso, los trabajos que ‘los negros pueden hacer’. Así es como él lo ve, eso es lo que él está haciendo”, señaló.

“Vamos a vencerlo de nuevo. Pero necesitamos que todos ustedes hagan esto. Todos ustedes. Miren, regresé, no tuve un buen debate. Miren lo que he hecho en tres años y medio he sacado a la economía del borde del colapso”, afirmó Joe Biden.