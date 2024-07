Comparte

Esta jueves el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en una conferencia de prensa que continuará adelante con su candidatura para la reelección en el cargo, pese a las críticas respecto a su edad.

Las declaraciones del mandatario se enmarcan en la cumbre de la OTAN, en Washington. Siendo esta la primera instancia en la que se dirige a la prensa tras su cuestionado desempeño en el debate que tuvo con Donald Trump en CNN, instancia en la que reconoció haber tenido “una mala noche”.

“Soy la persona más calificada para postular a la presidencia de los Estados Unidos. Triunfé y vencí a Trump una vez, y lo haré de nuevo”, señaló.

“Yo no estoy acá para preocuparme de mi legado, estoy acá para terminar lo que empezamos hace cuatro años. Voy a seguir adelante, voy a seguir yendo hacia adelante porque hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por terminar”, agregó, reafirmando sus intenciones de continuar en la Casa Blanca.

Consultado sobre como evitará tener ‘malas noches’ en nuevos debates y en materia de política internacional, afirmó que “la mejor forma de evitarle es asegurarme de mí mismo, y asegurarme de que haré el trabajo”.

“Yo no escucho que me digan ‘Joe, no debes postular’, escucho que me dice, ‘Joe, no puedes dejar que este tipo gane’, (en referencia a Trump), afirmó.

“Soy la persona más calificada para hacer el trabajo, para asegurarnos de que Ucrania no caiga”, remarcó.

Biden reafirma su compromiso con la Ucrania en la cumbre de la OTAN

En la instancia, el mandatario además manifestó su estrecho compromiso con apoyar a Ucrania, en el marco de la guerra que desató rusia en el territorio.

“Nunca deberíamos olvidar que la OTAN surgió de la Segunda Guerra Mundial, la idea fue crear una alianza de naciones democráticas y libres, comprometidas con una defensa colectiva”, afirmó.

“Advertí al mundo de que la invasión a Ucrania era inminente, reuní una coalición de 50 naciones para ayudar a Ucrania a defenderse”, declaró.

“Yo no retrocederé ante Putin, no me alejaré de Ucrania, mantendré fuerte a la OTAN. El pueblo estadounidense entiende de que Estados Unidos es más fuerte por nuestras alianzas. Estados Unidos no puede alejarse del mundo, debe liderar el mundo“, sentenció.