La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que será la candidata demócrata de cara a las elecciones presidenciales luego de que el pasado domingo el actual Presidente, Joe Biden, se bajara oficialmente de la carrera por la reelección.

En ese sentido, señaló que en caso de ser elegida como Presidenta de Estados Unidos, luchará por fortalecer la clase media, además de implementar medidas para regular el control de armas y los derechos reproductivos.

El anuncio fue realizado desde su sede de campaña, en Wilmington, Delaware, instancia en la que advirtió que Donald Trump, principal carta republicana, “hará retroceder a nuestro país“.

“Pero nosotros creemos en un futuro más brillante que dé cabida a todos los estadounidenses. El fortalecimiento de la clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia”, aseguró.

Kamala Harris además afirmó que el país “ya ha probado estas políticas económicas antes, no conducen a la prosperidad. Conducen a la inequidad y la injusticia económica. Y no vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás”.

“En los próximos 106 días tenemos trabajo que hacer, puertas que golpear, gente con la cual hablar y una elección que ganar”, declaró Kamala Harris.

“¿Están listos para trabajar? ¿Creemos en la libertad, en las oportunidades?, ¿Creemos en luchar por eso? ¡Que Dios los bendiga a ustedes, a Estados Unidos de América y a Joe Biden!“, cerró la vicepresidenta.