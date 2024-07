El próximo 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y luego de la retirada de Joe Biden como candidato demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris emerge como la principal contendiente contra el republicano y expresidente Donald Trump.

Bajo esa línea, las académicas de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa y Paz Milet, analizan sus posibilidades de cara a la Convención Nacional Demócrata en agosto.

Con 59 años, Kamala Harris se ha destacado por su trayectoria. Según Verónica Figueroa, académica del Departamento de Administración y Gestión Pública, Harris ha logrado posicionarse gracias a su rol como mujer afroamericana y profesional consciente.

“Es la primera mujer afroamericana con ascendencia del sur de Asia en ser vicepresidenta”, destaca Figueroa, subrayando su conexión con el activismo y los derechos civiles.

Por su parte, Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales, señala que Harris enfrenta desafíos significativos.

“Kamala Harris no la tiene fácil, ya que su campaña está estrechamente ligada a la gestión de Biden,” afirma Milet.

También menciona que Harris ha sido cuestionada por su desempeño como vicepresidenta y enfrenta una resistencia considerable debido a su género y origen étnico.

Adicionalmente, el análisis de Figueroa destaca la importancia de la interseccionalidad en la candidatura de Harris.

“La combinación de raza, género y clase puede ofrecer una perspectiva única y necesaria en la política estadounidense,” comenta.

Esta perspectiva podría influir en sus decisiones y en la conformación de su gabinete, aportando un sello distintivo a su posible mandato.

A pesar de ser la primera opción dentro del Partido Demócrata, Milet advierte que la Convención Nacional Demócrata aún podría presentar otros candidatos.

“Obama ha sugerido una convención abierta, lo que indica un partido dividido”, apunta Milet, sugiriendo que la nominación de Harris no está asegurada.

