El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Sérgio Mendes, una de las figuras más representativas de la música brasileña.

Según informó el portal TMZ, el legendario músico murió a los 83 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

Mendes, nacido el 11 de febrero de 1941 en Niterói, Río de Janeiro, fue un pionero en la fusión de la bossa nova, el jazz y el funk, lo que lo catapultó a la fama mundial y le permitió publicar más de 55 discos a lo largo de su carrera.

Antes de que Mendes se convirtiera en un ícono de la bossa nova, soñaba con ser pianista clásico.

Estudió en un conservatorio de su ciudad natal, pero su curiosidad lo llevó a explorar el jazz, en plena ebullición en la década de los 50.

Esta inquietud, junto con el auge de la bossa nova en Brasil, lo llevó a compartir escenario con grandes como Antônio Carlos Jobim.

En 1961, Mendes fundó el Sexteto Bossa Rio y lanzó su primer álbum, Dance Moderno, iniciando así una prolífica carrera internacional.

Fue durante una gira por Europa y Estados Unidos que colaboró con grandes artistas de jazz como Cannonball Adderley y Herbie Mann, consolidándose como una estrella en ascenso. Incluso llegó a presentarse en el legendario Carnegie Hall.

Sin duda, el mayor éxito de Sérgio Mendes fue su versión de la emblemática canción “Más que nada” de Jorge Ben Jor, que le otorgó un lugar permanente en la música popular mundial.

A lo largo de los años, Mendes logró mantener su vigencia y en 2006, junto al grupo The Black Eyed Peas, revivió esta canción, conectando con una nueva generación de fans.

Su relación con el cine también destacó, especialmente en la banda sonora de la película Río (2011), donde trabajó junto a su esposa Gracinha Leporace y el grupo Brasil ‘66 en una nueva versión de “Más que nada”.

Esta colaboración le permitió mantenerse como un referente cultural dentro y fuera de Brasil.

En 2012, Mendes fue nominado al Óscar por la canción “Real in Rio”, reafirmando su impacto en la escena musical global y su habilidad para fusionar estilos sin perder la esencia de su tierra natal.

A lo largo de su carrera, Mendes no solo destacó como músico, sino como un verdadero embajador de la música brasileña en todo el mundo.

Su influencia traspasó fronteras, colaborando con artistas internacionales y participando en eventos de gran renombre.

Su partida deja un vacío inmenso en la música, pero su legado permanecerá vivo en cada nota de bossa nova que siga inspirando a nuevas generaciones.

