“He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España”, sostuvo durante esta jornada, Edmundo González Urrutia.

Mediante un comunicado, el líder opositor venezolano aseguró que “tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

“Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, añadió el candidato presidencial.

En ese sentido, González manifestó que “siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano y espero que como tal sea correspondido”.

“Soy incompatible con el resentimiento”, reflexionó.

“Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”, concluyó.

