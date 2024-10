Un avión de Turkish Airlines, que cubría la ruta entre Seattle y Estambul, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York este miércoles, luego de que el piloto Ilçehin Pehlivan, de 59 años, falleciera a bordo, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante el vuelo TK204, que despegó de Seattle el martes por la noche. El capitán Pehlivan colapsó en algún momento del trayecto, lo que obligó a la tripulación a realizar maniobras de emergencia.

Pese a los esfuerzos por reanimarlo, Pehlivan falleció antes de que el avión aterrizara en Nueva York, según declaró Yahya Üstün, portavoz de la aerolinea turca.

El sitio web FlightAware confirmó que el avión, un Airbus A350, aterrizó en Nueva York poco antes de las 06:00 horas del miércoles.

Turkish Airlines informó que se están gestionando medidas para que los pasajeros puedan continuar su viaje a sus destinos desde Nueva York.

Pehlivan había trabajado para Turkish Airlines desde 2007 y recientemente había pasado un examen médico de rutina en marzo, que no mostró problemas de salud que le impidieran seguir desempeñando sus funciones, señaló Üstün.

“Sentimos profundamente la pérdida de nuestro capitán y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos”, agregó el portavoz.

