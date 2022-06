La ministra del Interior, Izkia Siches, expuso durante esta jornada ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde se refirió a las medidas que ha implementado el Gobierno en la Macrozona Sur, tales como el Estado de Excepción “acotado”.

Según dijo la autoridad, “nuestro Gobierno definió un Estado de Emergencia el 17 de mayo y ayer definimos prorrogarlo por 15 días más. No hay complejos, vamos a utilizar todas las herramientas que nos permitan asegurar la zona, pero también, y en esto quiero ser muy clara y transparente, hay una estrategia detrás”, la que contempla “delinear rutas, espacios, y no producir ni provocar enfrentamientos que pueden ser contraproducentes. Es algo que no solamente pretende proteger a las comunidades, sino que también a las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas”.

“El enfrentamiento no es la estrategia del Gobierno, sino que la inteligencia, la persecución eficaz del crimen organizado y también espero que este Parlamento, tal como van a buscar la paz, también espere utilizar la estrategia más eficiente para lograr la persecución efectiva”, añadió la ministra.

En esta misma línea, aseguró que “queremos avanzar en el diálogo político al más alto nivel, es por ello que entendemos que necesitamos entidades que nos acompañen en el proceso”.

En relación a las declaraciones de Héctor Llaitul, quien sostuvo que hay que “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”, la secretaria de Estado indicó que “es necesario señalar que el Ministerio del Interior es querellante y denunciante de diversas causas en su contra”.

“Entre ellas, están vigentes dos investigaciones contra la CAM, dos contra Héctor Llaitul, la última de ellas del 2020 por Ley de Seguridad del Estado y no se ha obtenido ningún resultado, a pesar de haber sido presentados los antecedentes ante la Fiscalía”, aseveró.

“Nuestro Gobierno está comprometido a que la persecución sea eficiente y eficaz. Por ello, seguiremos colaborando con el Ministerio Público y las instituciones que contribuyan a las diligencias de la investigación. Así estamos avanzando en dotar de más y mejores herramientas a nuestras policías para que puedan prevenir, controlar e investigar los delitos”, fueron parte de sus declaraciones.