El Presidente Gabriel Boric abordó este viernes el tema de la violencia en el país, específicamente en la macrozona sur, en su discurso para el cierre de la Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción.

En la instancia, el Mandatario dijo que “a nosotros nos preocupa y nos ocupa la paz como gobierno”. En ese sentido, apuntó que “como Presidente de la República tengo el deber, y así lo siento y aquilato en las reflexiones íntimas que uno tiene respecto estas materia, de ejercer todas las facultades que me correspondan para hacer valer el Estado de Derecho“.

Y “eso es válido para todo el territorio nacional”, precisó. Aunque en la macrozona sur, dijo, es “un problema que es de dimensiones muchas profundas que solamente la expresión de orden público que también tiene”.

En ese contexto, el jefe de Estado dedicó algunas palabras para el trabajo que han cumplido las Fuerzas Armadas en el sur. “Quiero agradecer la labor que está cumpliendo las FF.AA. hoy día allá, no lo mencioné en la cuenta pública, pero me parece importante decirlo ahora, porque sé que es sacrificado, sé que es difícil que les pidamos que participen en el Estado de Emergencia Constitucional, que tuvimos que decretar”, sostuvo.

A la vez, “mientras hacemos eso, tenemos el deber de tratar de entender cuál es el problema de fondo que origina esta violencia y buscar una solución que apunte que no repitamos los mismos errores del pasado”.

Boric destacó que hay que dar una solución integral al problema de la propiedad de la tierra, la accesibilidad de los caminos y del acceso a servicios básicos. Para ello, se requiere un trabajo en conjunto. Pese al optimismo que expresó durante su alocución, dijo que “no quiero caer en la arrogancia que lo vamos a solucionar en cuatro años, porque sería ingenuo, pero sí creo que podemos avanzar mucho”.

“La violencia no es el camino para solucionar nuestras diferencias, y no vamos a tolerar que algunos grupos, sean cuales sean, tengan la ideología que tengan, sean de izquierda, derecha, azules, rojo, de centro, me da lo mismo, traten de imponer su agenda por la vía violenta”, concluyó.