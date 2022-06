ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El Ministerio de Educación sugiere que, en los días de Preemergencia Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, si no que modifiquen la intensidad de ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, como actividades de equilibrio, estabilidad, ejercicios funcionales, de manipulación, entre otros. Movimientos expresivos, como representar animales, objetos, películas, emociones, etc., realizándolas bajo techo. Estas mismas recomendaciones se hacen extensivas a los recreos, pausas educativas, talleres deportivos e incluso ampliar para las actividades que los estudiantes realicen en sus casas, considerando los protocolos existentes en los distintos establecimientos educacionales referentes a la situación contractual de Pandemia.