El exfiscal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra, conversó en la ‘La Mañana de Agricultura‘ sobre el caso del cabo Florido Cisternas, que cuyo sospechoso estaba en libertad condicional no vigilada, a pesar de un informe negativo de Gendarmería tras la solicitud.

“Nosotros tenemos una ley que permite en muchos casos aplicar lo que se llama el beneficio de la libertad condicional. Es una forma de cumplir la pena después de haber transcurrido un periodo importante en la cárcel y luego de lo cual se tiene derecho postular a un beneficio que otorga en este caso una comisión de libertad condicional”, señaló Guerra.

Para esto, el exfiscal explicó que se deben cumplir ciertos requisitos como “buena conducta” y que se den cuenta de que la persona que tenga este beneficio “no vuelva a delinquir”, pero “de que eso ocurra no hay garantía siempre”. De hecho, precisó que si vuelven a cometer algún delito mientras estén con el beneficio “es una agravante”.

“Es una figura que lamentablemente ocurre y yo creo que eso tiene que ver por los requisitos que están en la ley, más que cuestionar la decisión de los jueces, lo complejo es cómo está estructurada la ley, que a mi juicio establece requisitos un poco bajos y debiera excepcionar a las personas de tener este tipo de beneficios cuando cometen crímenes graves”, indicó el académico.

“El informe no es vinculante”

Respecto al informe que fue desestimado por la Corte de Apelaciones, el exfiscal Guerra precisó que la ley señala que el documento “no es vinculante“, por lo que “no obliga” a acatar lo que indica.

“Me parece que debería hacerse exámenes o derechamente transforma en vinculante estos informes u obligar al menos que se refunde mejor una resolución cuando hay un informe negativo”, planteó.

Asimismo, lamentó que no sea la primera que esto ocurra de conceder libertad condicional a personas que no deberían tener este beneficio, pero “la ley no cambia”.

“Lo que sí se trae como consecuencia y que yo personalmente siento que no da mucho resultado, es tratar de seguir buscando de elevar penas”, dijo Guerra, pero a su juicio son medidas disuadidas, ya que “creer que los delincuentes que cometen este tipo de delitos se van a disuadir por la amenaza de la pena creo que es un poco ingenuo”.

En esa línea, el académico de la Universidad San Sebastián, enfatizó que “lo que hay que hacer que las penas que efectivamente se apliquen cuando ocurren los delitos se cumplan. Tenemos un serio problema de cumplimiento de penas“.

“Lamentablemente, estas cosas generan una reacción muy fuerte cuando ocurren, pero si no se traducen en proyectos y medidas inmediatas, luego se olvidan“, aseveró.

