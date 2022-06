La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cree que ante la decisión tomada de adelantar y extender las vacaciones escolares de invierno hay que mirar hacia adelante y prefiere evitar las críticas hacia las actuales autoridades, sin embargo, no deja de advertir que faltaron cosas por hacer.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura“, la directora ejecutiva del centro de políticas públicas e innovación en salud CIPS – UDD dijo que “durante los meses de marzo, abril, se percibió que había una muy baja percepción de riesgo, no solo del Covid, en general. Yo creo ahí me hubiera gustado que durante ese periodo, cuando los casos estaban bajo, cuando la situación sanitaria era buena, haber hecho una campaña fuerte de trabajo, que las personas entendieran que este año iba a ser difícil, y sobre todo en el tema de vacunación que es tan relevante”.

Frente a la decisión ya tomada de paralizar las clases antes de tiempo, la doctora señaló que lo importante ahora es conocer “cuáles son las medidas, ese plan estratégico para las próximas semanas, porque no podemos depender solamente de que cierren los colegios, acá necesitamos un plan del Ministerio de Salud del punto de vista de prevención, promoción y también tener una red asistencial que responda a las necesidades que vamos a ver durante julio, el punto de vista de las camas críticas”.

Añadió que “yo no estaba de acuerdo que se cierren los colegios, creo que cerrarlos debería haber sido la última medida, porque tiene un impacto importantísimo en los niños y deberíamos haber hecho una serie de cosas. Ya se tomó la decisión, pero creo que estas medidas tienen que ir acompañados de un plan efectivo, eficiente, fuerte, de prevención de salud pública, ir a vacunar a todos los niños contra la influenza”.

En ese mismo sentido, agregó que “tenemos que fortalecer la vacunación contra el Covid, no podemos olvidarnos del Covid, porque siguen aumentando los casos y, por supuesto, fortalecer una red asistencial del punto de vista pediátrico porque estamos con un virus respiratorios sincicial andando”.

Por último, Daza, frente al adelantamiento de vacaciones, señaló que “yo creo que aquí faltaron cosas que no se hicieron, que se está tomando una decisión de alguna manera en respuesta a todas esas cosas que no se hicieron, pero si la decisión ya está tomada, creo que no puede faltar hoy una medida sanitaria de parte del Ministerio de Salud”.

