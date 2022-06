El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, indicó que votará por la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida que se realizará el próximo 4 de septiembre.

A través de una columna compartida por El Mercurio, añadió que “voté Apruebo como una oportunidad para salir de la crisis institucional que impedía lograr acuerdos que permitieran a Chile tener una economía y una democracia más inclusiva, distribuyendo de mejor forma el poder económico y el político”.

Después, sostuvo que “lamentablemente, he llegado a la convicción de que el texto de la Convención no solo puede profundizar esta crisis y hace imposible avanzar en esos resultados“.

En ese sentido, el ex ministro de Desarrollo Social remarcó que “es absurdo hacernos creer que aprobar este texto es el único camino para tener una nueva Constitución, lo que haría del plebiscito un trámite y del borrador una verdad revelada. Lo que se juzga es un texto particular de estos constituyentes en especial”.

“Mi convicción política es que no aprobar es una forma de abrir otras vías igualmente democráticas para tener una mejor Constitución en el futuro”, complementó el ex presidente de Banco Estado.

Ante eso, Sichel expresó que “Pase lo que pase, transformará esa noche que debía ser una celebración colectiva, en una noche de ganadores y perdedores. De chilenos buenos y chilenos malos. De identidades encontradas. Un país más separado y partido en dos, igual o peor que donde estábamos antes“.

“Tenemos nuevas posibilidades de hacer bien las cosas. Pero no debemos conformarnos con esto. Así no. No apruebo“, sentenció.

