Comparte

A menos de dos semanas del plebiscito, en “Mirada Velvet”, el analista en comunicación política, Javier Pérez se refirió a las razones de por qué la gente no aprueba la propuesta constitucional el próximo 4 de septiembre.

Pérez no explica que “dos temas que no tienen nada que ver con la constitución están llevando a que el electorado vote Rechazo, porque la coyuntura de este gobierno y la situación que está viviendo el país, hace que la gente no quiera tener una relación con las acciones que tiene el gobierno”.