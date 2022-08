Comparte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció este lunes que el Gobierno se querellará por el ataque incendiario al Molino Grollmus de Contulmo, Región del Biobío, ocurrido durante esta jornada.

"Esto no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde", aseguró la autoridad al momento de referirse al atentado que dejó a cuatro personas lesionadas.

"Evidentemente, el Gobierno repudia el uso de violencia como herramienta, en un régimen democrático, donde hay canales institucionales para expresar las diferencias y las demandas", señaló el subsecretario Monsalve.

Asimismo, sostuvo que "aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, no hay nada que justifique incendiar instalaciones, ni nada que justifique disparar a personas que no están armadas y poner en riesgo sus vidas, y afectar la seguridad de las personas de la provincia y del país".

Es por ello, que anunció que perseguirán estos "delitos gravísimos" y que el Ejecutivo se querellará por el ataque incendiario. "Lo vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse, a través del Ministerio del Interior", anunció.

Junto a esto, indicó que "no hay adjudicación de lienzos o actos para identificar o adjudicar responsables", como también que no está "en condiciones de decir que vamos a invocar la Ley de Seguridad del Estado".

"Lo que sí puedo decir es que claramente hay delito muy claro, muy nítido, todos son graves y obviamente el Ministerio del Interior se va a querellar por ellos", aseveró el subsecretario Manuel Monsalve.