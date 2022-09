Comparte

Máxima preocupación en Linares ante un corte de camino que podría dejar a más de 2 mil personas sin poder votar en el Plebiscito Constitucional de este domingo.

Según informaciones preliminares, se trata de un rodado de tierra que obstaculiza una de las principales vías de acceso a la comuna, y que se habría provocado por una explosión con dinamita de una constructora aledaña al lugar.

“Somos alrededor de 2.500 personas las que estamos aisladas. El domingo no tenemos cómo ir a votar, no podemos bajar de ninguna manera, porque no tenemos cómo hacerlo”, aseguró Mónica Henríquez, presidenta de la Junta de Vecinos de Los Hualles.

“Las micros no están haciendo el recorrido, no lo pueden hacer, ya que está prohibido el paso”, agregó.

Debido al problema, el alcalde de Linares, Mario Meza, informó traslados en camionetas para que los vecinos puedan sufragar.

"Vamos a generar en primer lugar para el día domingo camionetas 4×4, que puedan trasladar a los vecinos por el sector del Alto del Rayo, en el sector de Vegas de Salas y traerlas a votar”, afirmó el edil.

Sin embargo, Henríquez cuestionó la efectividad de la medida de emergencia. "En el día no se va a poder, porque no creo que tengan 100 camionetas disponibles. Es mucha la gente que tiene que venir a votar”.

El comunicado del Gobierno

Ante la emergencia, la Delegación Provincial de Linares informó, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la disponibilidad de servicios de transporte gratuitos.

Además, en caso de que los vecinos no puedan acudir a votar, se establece que "contarán con un respaldo de la Delegación Provincial de Linares cuando sean citados a declarar por el Juzgado de Policía Local".