El conductor de "Conectados" de Radio Agricultura, Sergio "Checho" Hirane, comentó el discurso del Presidente Gabriel Boric y puso en duda las palabras del Mandatario tras el triunfo del Rechazo.

"Yo no le creo mucho en muchas cosas, tengo todo el derecho a no creerle, me parece que no podía dar otro discurso distinto, porque tenemos que partir de cero", indicó el locutor en el "Análisis del Día".

Sobre la fallida propuesta constitucional, indicó que "hay cosas que se pueden rescatar como la paridad, el país solidario con derechos sociales, cosas que son de buena crianza y todas las queremos".

Sin embargo, el comunicador afirmó que "sus convencionales no aceptaron ninguna norma del resto. Porque no les advirtió que tenían que estando todos unidos teníamos que sacar lo mejor, cuando les pasaron la aplanadora".

"Ahora volvió a cambiar, quiere un país unido. Yo estoy aburrido de las vueltas de chaqueta del Presidente. Este es un discurso republicano, pero yo no le creo nada", complementó Hirane.

Recordar con un 100% de las mesas escrutadas, el Rechazo se impuso con un 62% de las preferencias por sobre un 38% del Apruebo, lo que significó el cierre del Plebiscito de Salida.

