El senador de la UDI, Javier Macaya, afirmó su compromiso con crear una nueva Constitución y descartó diferencias con el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

Recordar que en primer turno, el otro representante de Chile Vamos aseguró que "vamos a concurrir (a La Moneda), pero apresurarse en poner fechas, en tomar decisiones sin hacer antes la escucha activa es un acto un tanto apresurado".

Bajo esos dichos, Macaya comentó a Emol que "el resultado de ayer no es nuestro ni de los políticos. Tenemos que tener mucha humildad para trabajar juntos, en unidad y sin afán de protagonismo para adelante".

No obstante, el parlamentario de oposición aclaró que "nunca he planteado que haya que tener un acuerdo antes del 11 (de septiembre), simplemente haberse sentado a conversar luego, antes de esa fecha".

"Entendemos que RN está declarando exactamente eso al confirmar asistencia a la reunión de mañana en La Moneda", complementó.

Por último, Javier Macaya recalcó: "Por eso no hay diferencias. Es muy importante trabajar con unidad sin crear conflictos artificiales que no empatizan con los desafíos que tenemos por delante y de lo que Chile espera de toda su clase política, no solo de la centroderecha".