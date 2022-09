Comparte

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dio sus impresiones tras la primera reunión con los partidos políticos para trazar la ruta hacia un nuevo proceso constituyente.

"Hay una voluntad de seguir dialogando para ponernos de acuerdo que nos permite hacia una nueva Constitución nacida en democracia, que sea expresión de un apoyo transversal en la sociedad chilena", mencionó el parlamentario.

En ese sentido, anunció que "el lunes habrá una reunión en el Congreso de Santiago a las nueve de la mañana que tendrá el objetivo de resolver el itinerario constituyente, no abordar otras temáticas que forman parte del debate político nacional".

Sin embargo, aclaró que "estas se resolverán en paralelo con los proyectos legislativos que presente el Gobierno, los sectores de oficialismo y oposición. Por lo tanto, este diálogo no significa que dejaremos de lado en otras temáticas que son importantes para los chilenos como materia de seguridad, tributaria, pensiones, etc.".

"Eso se realizará en paralelo y no se va a detener. Pero el sentido de esta coordinación es para arribar a una nueva Constitución", señaló el militante socialista.

Las declaraciones de Álvaro Elizalde fueron compartidas por Raúl Soto

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que "el primer consenso que avanzaremos juntos, sin prisa, pero sin pausa. Vamos a establecer una secretaría técnica y escuchar todas las propuestas".

"Creo que acá ha estado representado toda la diversidad política (desde el Partido Comunista a Republicanos) y es un hito histórico que nos abre una luz de esperanza para no farrearnos esta segunda oportunidad para, más temprano que tarde, dar certezas para avanzar juntos".

Por último, el diputado PPD remarcó que "más allá de las descoordinaciones, llegamos a un gran consenso y hay una voluntad mayoritaria de avanzar a una nueva Constitución que reemplace a la de 1980″.