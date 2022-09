Comparte

El diputado independiente, Johannes Kaiser, habló en antesala a la conmemoración del 11 de septiembre, donde se cumplirán 49 años de la llegada de la Junta Militar al Gobierno.

Antes de eso, se refirió al nuevo proceso constituyente: "En las últimas horas, se empiezan a multiplicar las voces de Chile Vamos que parecen estar un poco asustados por la reacción que desataron al entregar de inmediato todo".

Después, abordó los dichos de Francisco Undurraga (Evópoli) e hizo una apología a lo ocurrido en 1973. "Aquí un tipo de Evopoli dijo que para el 11 de septiembre teníamos que tener prácticamente una nueva Constitución, porque son los 50 años", sostuvo en su canal de Youtube.

Y afirmó que "¿50 años de qué? Por lo demás, yo creo que el golpe de Estado de 1973 fue justo y necesario. ¿Y qué? Hay muchos chilenos que comparten mi opinión (…) Se había llegado a un punto en que no existía otra salida y espero que no vuelva a ser el caso".

Las declaraciones de Johannes Kaiser generó críticas

"No me sorprenden estas declaraciones de un diputado que se dedica a difundir discursos de odio y misoginia. No es primera vez que Republicanos reivindican la dictadura, y es un tremendo daño a nuestra democracia", indicó Emilia Schneider.

Mientras que el diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, mencionó en redes sociales que "la justicia no es con metralletas. Solicitaré a mi bancada que te llevemos a la comisión de ética por incitación al odio".