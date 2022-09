Comparte

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, junto al Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, la Teniente de la SIAT Metropolitana Estrella Sotelo y Francisca Oblitas, Jefa de gabinete (s) del SENDA, se reunieron esta tarde en un restaurant de la capital para verificar la adecuada aplicación de las medidas de seguridad en el manejo de alimentos.

En la ocasión, las autoridades realizaron un llamado al consumo responsable de alimentos y alcohol durante estas Fiestas Patrias.

Bajo ese contexto, el subsecretario instó a las personas sobre la importancia del adecuado lavado de manos antes de preparar alimentos y/o consumirlos. Asimismo, hizo hincapié en que “es fundamental que el consumo de alcohol se haga de manera muy responsable. Todas las Fiestas Patrias tenemos que lamentar muchos fallecimientos y eso puede ser evitable".

Por su parte, el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, aseguró que ya se han fiscalizado más de 430 locales, de los cuales “el 39% ha tenido algunas dificultades en términos de infraestructura o limpieza, por ejemplo, por lo que varios de ellos se encuentran bajo sumarios sanitarios".

Asimismo, Soto recordó que “las enfermedades de transmisión alimentaria se intensifican en estas épocas en nuestro país. Hay mucha gente que consume alimentos en lugares no establecidos y/o que no cuentan con la debida autorización sanitaria, por eso es fundamental acudir solamente a establecimientos que cuenten con dicha autorización y no consumir alimentos en la vía pública, que no cuentan con estas medidas de seguridad”.

Por último, la Teniente de la SIAT Metropolitana, detalló que se ha planificado “un amplio despliegue de servicios policiales a nivel nacional, que se va a ver fortalecido en nuestras tenencias de carreteras, donde estaremos haciendo controles de diferentes aspectos de la ley de alcoholes, junto a SENDA. La conducción en estado de ebriedad es la segunda causa de accidentes de tránsito a nivel nacional y la cuarta causa de fallecimientos, por lo que es fundamental no beber si va a conducir".