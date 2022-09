Comparte

La noche de este sábado, más de 100 parlamentarios y parlamentarias recibieron en su correo institucional un mensaje con amenazas para que no continúen con el proceso constituyente.

En el extracto, un sujeto, cuya identidad se desconoce, se dirige a los miembros de la Cámara como "traidores e incompetentes" y asegura que "el pueblo los repudia, no les cree, y no les hemos dado ninguna autorización para hacer nuevas reformas ni plebiscitos".

"Les escribo para recordarles que como soberanos y jefes suyos el domingo 4 de septiembre fuimos a votar a un plebiscito en el que rechazamos su borrador de Nueva Constitución. Ese rechazo los incluye a ustedes, que a puertas cerradas a fines de 2019 decidieron someternos a dos años de incertidumbre y violencia, nos obligaron a ver un espectáculo decadente dado por los ilelígitimos convencionales, que terminaron entregndo un mamarracho, reflejo de su mediocridad", comienza el texto.

"No estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual Constitución", continuó.

"Han demostrado ser traidores e incompetentes, no han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes. Ustedes no están a la altura de sus cargos, tampoco están legitimizados para imponernos reformas o procesos constituyentes. El pueblo los repudia, no les cree, y no les hemos dado ninguna autorización para hacer nuevas reformas ni plebiscitos", se agrega.

"Tenemos derecho a visitarles en sus casas"

El autor del texto, aseguró que de ser necesario "visitará" las casas de los parlamentarios. Además, aparentemente, publicó en el final la dirección de cada uno de los aludidos.

"Es bueno que lo entiendan, la soberanía la ejercemos nosotros. Tenemos derechos a mnifestarnos. Y si es necesario estamos dispuestos a explicarles personalmente que están violando nuestra voluntad, al desobedecer el contundente rechazo a su nueva Constitución.

"Ustedes han demostrado reiteradas veces su inoperancia. El Congreso nos pertenece a nosotros, no continúen usándolo para su beneficio propio. Si debemos visitarles en sus casas para explicarle esto, y ver si lo entienden, también tenemos derecho a hacerlo".

El mensaje causó un rechazo transversal en las Cámaras, mientras que los antecedentes ya se encuentran en las manos de la PDI para dar con su autor.

Revisa el correo con amenazas a los parlamentarios: