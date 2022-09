Comparte

El expresidente Sebastián Piñera reapareció públicamente para referirse a la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada por la ciudadanía el pasado 4 de septiembre y entregó su opinión de cómo debería ser el nuevo proceso constituyente. Además, criticó el tiempo que lleva en La Moneda la administración de Gabriel Boric.

Piñera mantuvo un silencio durante los meses previos al Plebiscito de Salida y en conversación con Meganoticias dijo que se debió a que "era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad".

"Yo en cierta forma me pronuncié cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición, que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades y que no debía ser partisana", dijo el exmandatario.

Respecto a la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitó el pasado 4 de septiembre, sostuvo que "en el fondo era una mala propuesta que dividía al país, que no ponía las prioridades de la gente en primer lugar, que creaba una democracia bastante caótica".

"Yo pensé y pienso que era una muy mala propuesta, muy mala para Chile, para su futuro, y por eso yo voté Rechazo", precisó.

Piñera propone convencionales elegidos y aporte de expertos

Al ser consultado cómo debería escribirse la nueva Carta Magna para el país, primero sostuvo que existe un compromiso de "tener una buena y nueva Constitución".

Para ello, explicó que tiene que tener "legitimidad" y eso requiere que "haya un pronunciamiento y participación de la gente, y eso requiere elecciones". Además, debe tener "calidad" y necesita "el aporte de las personas con experiencia, los expertos y los académicos".

En ese contexto, dijo que es partidario de "combinar la voz de la gente, y eso requiere convencionales elegidos, pero también un aporte de los expertos. Ese aporte puede ser previo, que antes de que se inicie el proceso del consejo convencional, los expertos puedan fijar un marco, ciertos principios básicos".

"No podemos repetir los gruesos errores que se cometieron con la Convención que fracasó", aseveró, agregando que "ojalá no tengamos un Plebiscito de entrada", que "el nuevo consejo convencional debe ser mucho más pequeño que los 155 anteriores" y no más de seis meses de trabajo.

Críticas al actual Gobierno

Sebastián Piñera también se refirió al actual administración del Presidente Gabriel Boric, enfatizando que sabe que gobernar "es muy difícil"

"Pero yo si pudiera darle un consejo (al Gobierno), con humildad, es que el Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiada a la Convención Constitucional, a la campaña por el Plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente", apuntó.

"El Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar", manifestó.