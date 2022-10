Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, criticó la llegada de exintegrantes de la Convención Constitucional al Palacio de La Moneda, los cuales están distribuidos en diferentes áreas.

"Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a que el amiguismo, los pololeos y los pitutos sea lo que predomine para tener un cargo en esta actual administración", partió diciendo.

"Sale ayer Irina Karamanos por la mañana y en la tarde entra esta señorita, además, digamos las cosas como son, no tiene las capacidades técnicas para hacer un buen trabajo en el Ejecutivo, es cosa de ver la labor desastrosa que tuvieron como convencionales, son precisamente ideólogos como ella y otros más, los grandes responsables del fracaso que tuvo la Convención Constitucional y que ahora los reciban en el Gobierno, me parece que es no entender nada", añadió.

En ese sentido, la legisladora de oposición hizo un llamada al Gobierno "a que sean humildes y dejen de repetir una lógica fracasada, que no le permite subir en su nivel de aprobación. Llevar a estas personas que han sido responsables de un año de incertidumbre, de incerteza en nuestro país y además con un despilfarro de recursos públicos".

Camila Flores emplazó al "amiguismo"

"Parece que están empeñados en hacerse trampas así mismos y no entender que tienen que hacer un cambio profundo para mejorar la situación, porque desgraciadamente si le va mal al gobierno le va mal al país y eso es lo que tienen que entender", sostuvo.

Y concluyó que "no es a usted Presidente, ni a sus ministros, ni a sus amigos solamente a los que perjudican, es a más de 18 millones de chilenos que por estas decisiones irresponsables y mal tomadas tenemos que pagar los costos".