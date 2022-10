Comparte

Una nueva polémica se llevó a cabo en el Congreso Nacional, pues la sesión de la Cámara de Diputados fue interrumpida por dichos de Gonzalo de la Carrera a Emilia Schneider.

Todo esto partió cuando el militante independiente dijo en su intervención: "Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamas podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar".

Aquí el video con contexto. Decir las cosas x su nombre en el Congreso ahora es un delito pic.twitter.com/zBRMRcLLvH — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) October 5, 2022

Posteriormente, la parlamentaria trans abordó lo ocurrido en un punto de prensa: "Lamento mucho que tengamos que interrumpir la sesión por un motivo como este, pero no podemos seguir tolerando que en este Congreso Nacional autoridades electas difundan discursos de odio porque eso atenta contra la democracia".

"El día de hoy el diputado Gonzalo de la Carrera -luego de mi intervención a propósito de la inexpropiabilidad de fondos- pide la palabra para decir que yo miento por mi condición", expresó.

Incluso, la militante de Comunes aseguró que "quiero decir que esta no es la primera vez que el diputado De la Carrera me hostiga de esta forma. En un evento fuera de la Cámara de Diputados y Diputadas, se me acerca a mí para señalarme si es que yo sé que nunca voy a poder menstruar".

Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la @Camara_cl que yo miento a propósito de mi “condición”. No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: odio y transfobia. Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica. — Emilia Schneider (@emischneiderv) October 5, 2022

Le dije que dejara de mentir. Que ella en su condición trans, que respeto, no puede exigir su derecho a menstruar, ni a abortar. Que desde mi posición los voy a desenmascarar cada vez que mientan para deconstruir a la sociedad. No a la agenda 20/30. Nadie se los dice. https://t.co/kdPne1Lbvg — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) October 5, 2022

La polémica continuó en redes sociales

Primeramente, Schneider agradeció "las muestras de apoyo y solidaridad de mis colegas, autoridades, organizaciones, activistas y todas las personas que me han escrito. Algo ha cambiado en Chile: el odio y la violencia no tienen cabida. Trabajemos por los derechos de las diversidades sexuales!".

Sin embargo, de la Carrera respondió el tweet: "Le dije que dejara de mentir. Que ella en su condición trans, que respeto, no puede exigir su derecho a menstruar, ni a abortar. Que desde mi posición los voy a desenmascarar cada vez que mientan para deconstruir a la sociedad. No a la agenda 20/30. Nadie se los dice".

Y concluyó que "yo también tengo el apoyo de grupos de personas lgbt que no están representados por la postura ideológica tuya de deconstrucción".

