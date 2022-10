Comparte

En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado, el embajador de Chile en España, Javier Velasco, abordó por primera vez las polémicas en que se ha visto envuelto durante sus meses en el cargo.

Durante la instancia, el representante diplomático se refirió la polémica frase que emitió en un foro de Madrid respecto a los últimos 30 años. Aquellas palabras, el diplomático aseguró que la dio en respuesta a una pregunta que se presentó en la ocasión.

En el foro empresarial, "se consulta por uno de los intereses más relevantes del mundo público-privado español, sobre la situación chilena y si hoy en día estamos en riesgo, en amenaza de un nuevo estallido social", señaló Velasco.

"Por supuesto, el rol del embajador de Chile es tratar de dar certezas para poder consolidar los vínculos públicos y privados con el país de destino", agregó.

"Yo traté ahí de hacer un diagnóstico breve, con las deficiencias que eso pueda incluir, respecto de un hito de esas características, de esa magnitud, no es algo que se produzca periódicamente, sino que es algo que se produce frente a un malestar que se acumula frente a un periodo de tiempo", explicó.

Y añadió que "no era mi interés ofender y les pido las más sinceras disculpas. Sin perjuicio de ello, me parece muy importante que no dejemos de lado la discusión en torno a la desigualdad en nuestro país y cómo el crecimiento económico puede no alcanzar a todos los lugares de la misma forma".

Respecto a la fotografía que circuló en redes sociales, la cual fue subida a Instagram por su pareja, en donde se le ve apoyando sus pies sobre su regazo al interior de un auto, sostuvo que este tema "es muy doloroso tratar" y que como familia están afectados.

"Yo por supuesto soy muy autocrítico de lo que ha ocurrido y me gustaría ser muy enfático respecto a esto", dijo el embajador.

Junto a esto, indicó que "hubo una polémica, que para mí es muy doloroso tratar, que es esta fotografía que subió mi pareja a Instagram, a su cuenta privada, que ahora está cerrada, pero no es la única vez que sus publicaciones se usaron para cuestionar nuestra gestión, me refiero a mi gestión y la embajada".

"Como familia estamos muy afectados por el tratamiento, el tono violento, machista en el que muchas veces se realizaron críticas durante ese momento. Pero lo cierto es que en esa conversación familiar estamos plenamente conscientes de que esa fotografía o que determinadas actitudes que puedan parecer mal habidas respecto del rol que cumplo como embajador hayan podido afectar la labor que estamos haciendo", complementó.

Finalmente, aseveró que "bajo ningún respecto se va a repetir algo como esta publicación" y que "vamos a ser muchísimo más cuidadosos con las formas".