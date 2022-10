Comparte

Durante esta tarde de martes, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de presidio al excapitán de Carabineros Patricio Maturana por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai.

Luego de conocerse la sentencia, la actual senadora independiente valoró el veredicto y sostuvo que "hay justicia para todos" y que recibe este veredicto "con mucha esperanza".

"Estoy feliz de lo que ha ocurrido, de que hoy fue condenado al fin la bestia y el hombre que me cegó y que cambió mi vida para siempre", señaló al respecto.

Además, Campillai llamó "a no bajar los brazos, a seguir luchando, la libertad también se viene".

"Hoy esta justicia es un poquito de lo que merecemos, un poquito. Jamás me va a devolver mis ojos y eso lo he dicho hasta el final, nunca me va a devolver la vida que tenía antes. Pero por lo pronto, un poco de justicia calma nuestros corazones", manifestó.

"Estoy feliz, son 12 años por los cuales va a pagar por haberme cegado y quitado la vida", junto con reiterar que "estoy feliz y contenta".

"El llamado a nuestros compañeros es a no bajar los brazos. Hay justicia para todos", agregó.