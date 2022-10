Comparte

En conversación con “Conectados”, la diputada, Gloria Naveillán, se refirió a las razones que la llevaron a tomar la decisión de renunciar al Partido Republicano, y hoy pertenecer a la bancada del Partido de la Gente.

“Me castigaban permanentemente por no votar como ellos, primero no podría almorzar con ellos, después no me dejaban estar en los puntos de prensa y luego me sacaron de las comisiones en las que yo participaba”, explicó.

Además, la parlamentaria del distrito 22 de la región de la Araucanía, señaló que el colectivo “funcionaba como una secta”.

