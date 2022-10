Comparte

Esta mañana en “Directo al Grano” Gonzalo Müller junto a los panelistas del día viernes analizaron el desempeño del gobierno del Presidente Gabriel Boric a siete meses desde que comenzó su mando.

Al respecto, el conductor del programa manifestó que “va a ser un año en blanco, perdido prácticamente porque no hay grandes reformas, no hay medidas haciéndose cargo de los problemas económicos, no hay mejoras en salud ni en educación”.

Revisa el momento aquí: