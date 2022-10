Comparte

El exprecandidato presidencial, Alberto Mayol, analizó el momento institucional y político que vive Chile, el cual se fracturó de mayor manera en octubre de 2019.

"Estamos viviendo viviendo en una crisis. Había un orden que ya no existe. Hay un proceso, hay un interregno, una cantidad de tiempo desde el 2011 a esta fecha que se llama crisis", mencionó en diálogo con Emol.

"Toda crisis puede terminar en una restauración del orden anterior o puede terminar en una selección de algunos elementos del orden anterior y elementos nuevos que se conjugan para construir un nuevo orden, en eso estamos", añadió.

Después, el sociólogo acotó que el estallido social de 2019 "no fue en contra de la matriz histórica de Chile (…) Lo que estaba en juego era la crítica a la matriz nueva, a la cultura del emprendimiento y la ostentación que significaba la desigualdad y la cubierta institucional que había tomado esa cultura. Ahí estaba la crisis".

Por ello, el panelista de "La Cosa Nostra" indicó que "lo que entendió la izquierda en todo este proceso es que estaba en crisis las dos y atacó las dos cosas y chocó contra el Chile profundo. Los ciclistas chocaron contra los huasos, por decirlo así".

A su vez, precisó que "la transformación que la gente estaba pidiendo, la sigue pidiendo. Lo que pasa es que si tu no confías en quienes van a hacer la transformación, dices ‘devuélvame lo que había’. Esas cosas pasan cuando la capacidad política de responder no existe".

Alberto Mayol afirmó que Chile "no es un país neoliberal"

Sobre este punto, fundamentó que "básicamente los chilenos sentimos que somos ‘pecadores económicos’, gente que no trabajamos bien, entonces decimos ‘igual trabajamos muchas horas’, pero pasa que somos improductivos, somos culposos en ese sentido".

Finalmente, Mayol puntualizó que "el pecado original nuestro es que no somos buenos para trabajar, y esa sensación no es neoliberal. La idea neoliberal te dice ‘tú puedes, eres el mejor’ y el chileno no cree en eso (…) La gente no es neoliberal".