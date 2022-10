Comparte

Un estudio de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes arrojó que nueve de cada 10 los estudiantes de primero básico en Chile no conocen las letras del alfabeto.

La medición fue realizada a estudiantes de kínder a cuarto básico y fue liderada por la investigadora Carolina Melo, quien además que los estudiantes de cuarto básico tienen un nivel de comprensión lectora de primero básico.

El estudio, que comparó el rendimiento de aproximadamente 2.500 estudiantes con datos de 2018 de los mismos centros educacionales, encontró que el 96% de los estudiantes de primero básico no conocen las letras del alfabeto, lo que implica que no son capaces de leer alguno de los libros indicados para su edad, como por ejemplo "Boris, un compañero nuevo en la escuela", de Carrie Weston, que es indicado como lectura complementaria en ese nivel por el plan lector del Mineduc.

Junto a lo anterior, la medición arrojó que las mujeres tienen un mejor desempeño en comprensión de lectura entre primero y cuarto básico que los hombres y que ellas conocen más letras en kínder que ellos, tendencia que ya se observaba antes de la pandemia.

Estudiantes entre 7 y 8 años no están decodificando las palabras

Uno de los aspectos más preocupantes que evidenció este estudio, es que los niños y niñas de segundo básico bajaron de 120 Lexiles a lector inicial, lo que significa que los estudiantes entre 7 y 8 años no están decodificando las palabras, bajando a un nivel de kínder.

"Este es un problema que vemos en todos los niveles en los que aplicamos la medición, porque ninguno de ellos alcanza la comprensión lectora que se requiere, como mínimo, para el curso que está asistiendo. Lo que vemos hoy es que los estudiantes de cuarto básico tienen un nivel de comprensión lectora de primero básico", afirmó la investigadora.

El Lexile es un puntaje que proporciona a los educadores una forma de interpretar el nivel de lectura de un estudiante. El objetivo de este sistema es encontrar material de lectura que tenga el nivel de complejidad adecuado para los estudiantes. “Así como la talla del zapato permite calzar el tamaño del pie con un zapato adecuado, el Lexile permite calzar la habilidad del lector con el nivel de dificultad de un texto”, dijo Melo.

Vocabulario

Otro de los datos que se concluyeron es que el vocabulario de los niños de kínder bajó mucho en relación a 2018, "según lo que pudimos constatar, el vocabulario en kínder bajó de 38% a 18% de palabras que conocen, o sea bajó un 20% la cantidad de palabras que conocen", explicó la investigadora.

Tanto en 2018 como en 2022, los estudiantes fueron medidos según la prueba de diagnóstico Dialect, una plataforma tecnológica, desarrollada por las investigadoras de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Pelusa Orellana y Carolina Melo, y gestionada por la empresa Colegium, que permite a profesores evaluar de manera fácil y efectiva la comprensión lectora de sus alumnos.

Esta plataforma tecnológica, entrega resultados e indicadores claros para establecer un panorama general de los alumnos y para que los profesores tomen medidas efectivas para mejorar la calidad de la educación.

"Los resultados son tremendamente preocupantes, pues antes de la pandemia los estudiantes ya tenían un nivel de comprensión lectora muy bajo, este disminuyó aún más. No obstante, no podemos esperar mejorar la comprensión lectora si no saben leer. Tenemos que partir por ahí", explicó la investigadora Carolina Melo.