Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, estuvo presente en el Encuentro Anual de la Industria 2022, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y acotó que no todos los empresarios se coluden.

"Es tan injusto cuando se mete a todos en el mismo saco, cuando en el caso de la colusión de los pollos, farmacias o el papel higiénico, se dice que ‘todos los empresarios son tal cosa'", señaló en su alocución.

"Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo en los casos de corrupción actúe con firmeza, y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile, son gente honesta y trabajadora y que quieren lo mejor para su país", añadió el jefe de Estado.

Sobre este punto, llamó a que "recuperemos la confianza, porque sino no nos vamos a poder encontrar y acá nadie se salva solo. Tenemos que actuar en conjunto. Las y los empresarios saben bien de vaivenes y de crisis. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar sobre cómo se enfrentó a la adversidad, cómo salir adelante y esa experiencia es valiosa".

En base a la lentitud en los procesos de evaluación que muchas veces traban o entorpecen las inversiones, motivo por el que se va a instalar una mesa público-privada "para atender la seguridad de las labores productivas o crear una agencia que implemente una ventanilla única para los permisos sectoriales".

Por ello, la máxima autoridad del país indicó que deben haber "reglas claras en donde las inversiones, que siempre en estos caos son inversiones de largo plazo, puedan tener certeza desde el primer momento de cuáles son los plazos a seguir y no dilaciones interminables que terminen echando por la borda proyectos que son importantes para el desarrollo para Chile".

Presidente Boric y el atrincheramiento de su sector

"No se trata ni de decir que estuvo todo mal, no solo que está todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos", afirmó.

En esa línea, el Mandatario recalcó que "si cada uno se encierra en sus trincheras, como lo hizo de alguna manera el sector del que provengo tras el plebiscito de entrada, donde el 80% de los chilenos decidieron cambiar la Constitución, y fue el espíritu que primó durante el proceso de redacción de la propuesta que fue rechazada, nos vamos a equivocar".

A su vez, hizo un llamado a quienes se adjudicaron el triunfo en el Plebiscito de Salida: "Si hoy el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos 3 años no pasó nada y que por lo tanto no vale la pena tener un proceso constituyente".

Además, precisó que "no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio estructural en pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad".

Finalmente, el Presidente Boric puntualizó que "no cometamos los mismos errores para tratar de castigar al adversario político".