Comparte

Hasta La Moneda llegó esta jornada el diputado republicano, Juan Irarrázaval, acompañado del equipo territorial de la parlamentaria Marisela Santibáñez y la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, para entregarle una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, con el objetivo de pedirle la integración de las zonas rurales de la RM al Sistema de Transporte Público Metropolitano (STPM), cuyo principal eje es el sistema RED (antiguo Transantiago).

En la misiva, se expresa que "sentidas son las demandas de la población que representamos en orden a una mayor cobertura del transporte público de pasajeros, mejor frecuencia, seguridad -cambiando el uso de efectivo por el uso de la tarjeta bip!-, accesibilidad e inclusión, y en particular evitar tener que pagar doble o triple pasaje en un mismo viaje".

En el lugar, el integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Juan Irarrázaval, expresó que “el transporte público de las provincias que rodean al gran Santiago, en particular las provincias de Talagante, Melipilla, el Maipo, Chacabuco y parte de la provincia de Cordillera, tenemos el problema de que no llega el Transantiago y tampoco son consideradas regiones, por lo tanto, están en una zona gris con respecto al transporte público nacional".

"El problema es que no tenemos un sistema de transporte como tal, sino que nos regimos más bien por la ley del más fuerte, y en ese contexto los sistemas de transporte interurbano y rurales, en particular en la RM, han sobrevivido a pulso y es por eso que después del estallido de violencia, que a muchos conductores les quemaron sus máquinas y con la pandemia, donde tuvieron que reinventarse y trabajar en otra cosa porque la gente no salía de sus casas, el transporte público local tocó fondo", añadió.

En la misma línea, la diputada Santibáñez comentó que "no pueden existir comunas de primera y segunda categoría, lo que vive el transporte rural de comunas de la Región Metropolitana es discriminatorio, no se cuenta con un sistema interconectado, quedan sin horarios nocturnos de transporte y ahora la situación podría ser peor, ya que las empresas no están dispuestas a generar turnos para sus trabajadores y prefieren cortar el servicio a las 17 hrs en algunos lugares eso es condenar a la gente al aislamiento".

En tanto, la alcaldesa de la comuna de María Pinto, Jessica Mualim, enfatizó en el problema de seguridad que esto genera. “Hoy día nuestros jóvenes quedan varados en los paraderos y son presas fáciles para los delincuentes. Exigimos al Gobierno y al Congreso Nacional que en este presupuesto hagan el trabajo que deben hacer. Ya basta de injusticias sociales”.

Finalmente, por medio de la carta le manifestaron al Presidente que "ambos proyectos involucran ingentes montos para el financiamiento del sistema de transporte público y el Fondo de Apoyo Regional, pero en la práctica no muestran una consideración de la “ley larga” de transporte antes mencionada y comprometida, lo que urge para que este millón de chilenos salgan de la exclusión y al revés sean integrados al SPTM de la región Metropolitana a la que pertenecen".