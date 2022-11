Comparte

Este lunes el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a las situaciones de violencia que se han registrado en los liceos emblemáticos durante el último tiempo.

En declaraciones a Emol TV, Díaz aseguró que la situación ocurre no solo en los liceos de Santiago, sino que se produce "de forma transversal en todo el país".

"Lo vemos con gran preocupación, porque no hay claridad respecto a protocolos concretos y particularmente políticas que uno esperaría se generaran desde las autoridades. Las condiciones en las que profesores están ejerciendo son muy difíciles por diversos motivos, pero este año se agrega esto nuevo, que no estaba en los anales de lo que venía ocurriendo, que es la violencia", sostuvo.

"Nos preocupa porque no hay claridad por parte del Ministerio medidas concretas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas, no hay protocolos de qué hacer y no hay apoyo. Acá lo fundamental es cómo se apoya a estas comunidades que sufren estas situaciones", añadió.

En la misma línea el presidente del Colegio de Profesores remarcó que "hay temor entre los colegas (…) además esto está en función de una tremenda impunidad. Muy poco o nada le ocurre a quienes hacen esto. Incluso a veces muy valientemente los profesores denuncian las situaciones, se llega a tribunales, y no se obtiene nada".

"Se necesita diálogo en donde las comunidades educativas tenemos mucho que decir. Aquí el tema no es solo sancionar, porque si uno ve a través del tiempo, Aula Segura tampoco resolvió el problema. Algunos creen que con aplicar Aula Segura el tema se resuelve, sin embargo las cifras dan cuenta que a todos los estudiantes a los que se les aplicó en un momento, desertaron del sistema", cerró.