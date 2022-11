Comparte

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, amenazó con una acusación constitucional a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en medio de la votación del Presupuesto 2023.

En compañía de otros parlamentarios de su sector, emplazó directamente a la secretaria de Estado por estar dejando sin ejecutar las leyes relacionadas a la PGU, y por lo tanto, ser un blanco para una acusación constitucional.

Por ello, el legislador señaló: "Hay una realidad: la PGU es una ley de la República de Chile que le impone al gobierno obligaciones en términos de eficacia, de capacidad de pago y es un hecho de la causa que hoy tenemos miles de pensionados que no han recibido su pago debiéndolo haber recibido hace meses ya. Díganme si eso no es dejar sin efecto una ley".

"Le quiero recordar al Gobierno que cuando un ministro deja sin efecto una ley, el Parlamento tiene la responsabilidad de hacer valer su responsabilidad constitucional. Habemos varios que estamos alcanzando la convicción de que la ministra del Trabajo, como cabeza del ministerio a cargo del pago de la PGU, ha incurrido en responsabilidad constitucional", continuó.

Por último, Diego Schalper llamó a la ministra a recular: "Esperamos que en el corto plazo se pongan al día con todos los pensionados con los que no han cumplido y al no cumplirles a ellos, lo que no han hecho es ejecutar la ley y por lo tanto, ministra Jara, decirle lo siguiente: usted hoy está en posición de inejecución de una ley y cuando un ministro está posición de inejecución de una ley, se pone en posición de ser acusado constitucionalmente".