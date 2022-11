Comparte

Irina Karamanos fue entrevistada por The Washington Post, cuyo título fue "Chile’s millennial first lady wants to end the job for good", haciendo alusión al fin del cargo de primera dama.

La publicación realizada por la periodista Samantha Schmidt, junto a la fotógrafa premiada por National Geographic, Tamara Merino, indica que Irina “siempre se sintió un poco fuera de lugar en la oficina donde la anterior primera dama (Cecilia Morel) gastaba más de US$ 2.000 al mes en arreglos florales y ella sólo guarda un ramo artificial junto a la ventana”.

"De ahora en adelante, todo lo que haga quedará en segundo lugar. La primera cosa que todos sabrán de mí es que fui la pareja del presidente", partió diciendo.

En ese sentido, manifestó su deseo de volver a la academia, enfocada en educación, sin embargo se pregunta: "¿Cómo luciría eso después de tener un trabajo que no buscó, uno que no cree que debiese existir?".

Asimismo, la cientista social contó que en la calle le dicen que “cuide al presidente”, y ante ello reflexiona: “Por supuesto que lo cuido, pero si no lo hiciera, ¿qué pasaría?, ¿este hombre no puede ser presidente?, ¿no puede ser autosuficiente?”.