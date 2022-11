Comparte

Este viernes un conductor de aplicación logró frustrar el intento de robo de su vehículo, cuando fue abordado por un supuesto pasajero que recogió en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

El incidente quedó grabado a través de una cámara instalada en el vehículo, en el video, se aprecia como el asaltante ingresa al automóvil para luego darle indicaciones al conductor sobre la ruta que debía tomar.

Sin embargo, la víctima contestó que la aplicación no le permite tomar rutas alternas a la sugerida por el mapa, y que tampoco le pagaban por tomar otros caminos.

Fue entonces cuando el asaltante cambió su actitud y se abalanzó para tomar el freno de mano, gritándole a la víctima para que se bajase del vehículo.

Al percatarse de que estaba siendo víctima de un asalto, el chofer rápidamente sacó un electroshock de la guantera para defenderse, ante lo cual el delincuente rápidamente descendió del auto.

Mientras el sujeto bajaba del automóvil, el conductor aceleró y arrancó a toda velocidad, escapando del delincuente y de un grupo de personas que venía detrás.

Alexis Troncoso, víctima de este intento de asalto, señaló a T13 Tarde que "El tipo mete la mano y me activa el freno de mano y el auto se detiene."

"Yo le digo que se calme, que me iba a bajar, el me decía que me bajara, que lo hiciera por el lado bueno, y cuando yo agarro el electroshock que es de color negro, él ve y retira la mano del freno de mano, me la libera, sigue insistiendo en que yo me baje, saco el freno de mano y yo me voy, y él se baja", agregó.

Posteriormente Troncoso detalló que el asaltante no tenía pistola "pero el que venía corriendo detrás sí, y se asustó y se fue. Ahora, yo creo que el vio que YO tenÍa algo en la mano, una pistola o un cuchillo".

Desde Carabineros, el capitán Claudio Mejías, de la 45° Comisaría de Carabineros, sostuvo que "en esta comisaría se va a realizar una denuncia por oficio y se va a aportar la mayor cantidad de antecedentes a la fiscalía y la recomendación siempre es no poner resistencia y acercarse a hacer la denuncia".