Tras las declaraciones de la directora del INDH, Consuelo Contreras, por el rechazo de recursos para esta institución, los diputados UDI, Cristián Labbé Y Cristhian Moreira aseguraron que "el Instituto Nacional de Derechos Humanos se transformó en un problema para la democracia cuando fue capturado por el PC y el FA"

"Acá el único atentado para la democracia es la captura ideológica del INDH por parte de sectores más extremistas del FA y el PC lo que ha desvirtuado su misión tal como lo expresó el ex director Sergio Micco", argumentaron los parlamentarios gremialistas.



Los legisladores sostuvieron que "vamos a promover los cambios legislativos necesarios para buscar un verdadero equilibrio en la defensa de los DDHH".



Por esta razón añadieron que "No habrá ningún peso más mientras no vayan a La Araucanía, a la zona 0, cuando no se junten con las viudas de Carabineros muertos en actos de servicio, mientras apoyen a diputadas en los tribunales de justicia para que no se hagan el test de drogas, entre tantas otras situaciones"



Según indicaron, "el gran problema del INDH es su captura por la izquierda", por los que los diputados Cristián Labbé y Cristhian Moreira finalmente señalaron que "ese es un problema grave para la democracia, por lo que ahora sólo queda hacer las modificaciones necesarias para refundar al INDH para que defiendan de manera competente, parcial y eficiente de los DDHH"