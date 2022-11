Comparte

El exitoso cantante chileno Marcianeke fue invitado a Urbanos a Prueba, programa de Chilevisión que explora a artistas en distintas facetas y donde el oriundo de Talca tuvo que trabajar en La Vega.

En ese espacio, el cantante de 20 años se refirió a sus polémicas letras, generalmente vinculadas al consumo de drogas, asegurando que espera cambiar el enfoque en sus próximas canciones.

"Ahora hemos tratado de cambiar las letras porque pa’ que vean que uno igual cambió. Que uno tuvo que pasar por eso no más po, quizás pa’ darse cuenta”, dijo.

Aunque al mismo tiempo aseguró que le tomará tiempo. "Uno no cambia de un día pa’ otro, tiene su proceso", señaló.

En este cambio mucho tiene que ver su proceso de desintoxicación, asegurando que dejó el tussi, también conocida como la cocaína rosada.

"Estoy más piola ahora. He estado más en la casa, he tratado de no salir tanto”, sostuvo.

Finalmente, uno de los aspectos más comentados fue su amplia casa, en la que tiene un estudio de grabación, un jacuzzi e incluso una cancha de tenis, la que planea convertir en una de fútbol.