Comparte

Un hombre fue apuñalado mientras viajaba como pasajero en una micro del Transantiago. El ataque se registró en un bus del recorrido 205, el cual se movilizaba por calle Santa Rosa a la altura de Santa Elvira, comuna de Santiago.

Según informó Carabineros, mientas manejaba el conductor fue alertado por una pasajera sobre la situación. La usuaria le indicó que un hombre fue apuñalado en la zona del cuello y posteriormente se le acercó el afectado pidiendo ayuda.

Al percatarse de la situación, el conductor solicitó que los pasajeros descendieran del bus y trasladó al herido hasta la Posta Central .

El hombre llegó inconsciente al recinto hospitalario. Sin embargo, pese a la gravedad de sus heridas, logró ser estabilizado por el personal médico y se encuentra fuera de riesgo vital.

Rodrigo Quinteros, conductor del bus, relató a Meganoticias: "Yo avancé hasta el siguiente paradero hasta que me habló una pasajera y luego se me acercó el hombre vivo pidiendo ayuda, entonces yo atiné a traerlo al hospital".

"No hubo balacera, no hubo nada inusual, sino que el hombre llegó a pedir ayuda y por eso me percaté", cerró.