Diversas han sido las reacciones y críticas desde Chile Vamos luego que la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, solicitara una pena de ocho años de cárcel contra el ex carabinero Sebastián Zamora por homicidio frustrado, a quien se le atribuye haber ‘impulsado’ a un adolescente de 16 años desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho en octubre de 2020 durante una manifestación, ya que no estaría siendo parcial ni reconociendo peritajes de la Policía de Investigaciones que apuntan a la inocencia del funcionario policial.

Uno de los que criticó enérgicamente la medida fue el diputado (UDI) Jorge Alessandri, ya que “el carabinero Zamora tuvo que enfrentar a una persona que estaba atacando a un carro policial con fierros y tras una persecución se oponía a detenerse y entregarse. Bueno, el peritaje de la PDI demostró que Zamora no empujó a nadie por la baranda del puente Pio Nono, pero por supuesto que los que gobiernan lo condenaron y por supuesto que fue suspendido de su cargo, por lo que desde ese momento vive en Valparaíso sin sueldo y al cuidado de su familia”.

En ese sentido, el jefe de la bancada gremialista e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, aseguró que “hoy la fiscal Chong, que se muestra como imparcial, pide 12 años de cárcel para Sebastián Zamora cuando sabemos por el peritaje que no empujó a nadie, cuando sabemos que ya ha pagado un castigo de más de dos años de suspensión. La fiscal Chong no puede seguir siendo fiscal de la República porque no es imparcial y el Gobierno en estas cosas tiene que demostrar que cambió el discurso pero también la actitud frente a Carabineros y el orden público”.

Cabe destacar que a la imputación y pena solicitada por el Ministerio Público se sumaron prácticamente todos los querellantes en el caso, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que recientemente presentó su acusación particular donde agrega un delito de apremios ilegítimos y una pena más alta de 12 años de cárcel.