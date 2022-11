Comparte

Hace unas semanas, se informó un aumento de las denuncias en la comuna de Providencia, a raíz del crecimiento del comercio sexual en algunos sectores.

Por ello, las autoridades decidieron tomar medidas para contrarrestar aquello. Una de ellas, es enviar partes empadronados a quienes se estacionen o detengan la marcha en los sectores de Parque Bustamante, Santa Isabel, Almirante Rivero y Almirante Grau.

De acuerdo a La Tercera, la alcaldesa Evelyn Matthei indicó que "lo único que da mejor resultado es prohibir el estacionamiento en toda esa zona y tener cámaras que puedan tomar fotografías de cuando se produce el encuentro entre las personas que ejercen la prostitución y los autos estacionados ahí y enviarlas a los domicilios con un parte de mal estacionamiento".

Además, la edil aclaró que este sistema puede ser "invasivo, complejo, y merece una conversación entre todos, pero se han buscado todo tipo de formas para ahuyentarlos. Desgraciadamente no pueden destinar dos o tres autos que estén estacionados ahí toda la noche".

"Al mismo tiempo es obligación del municipio proteger a los vecinos que lo están pasando pésimo porque no solo son los gritos y las amenazas, hay excrementos, todo tipo de… La situación es brutal y, por tanto, hay que conversar", sostuvo la jefa comunal.

"Acá no se está afectando la vida privada"

Sumado a las palabras de Matthei, la jefa del Departamento de Fiscalización y Operaciones de Providencia, Marcela Ortiz, explicó: "Nosotros estamos enfocados en la recuperación del espacio público y dentro de eso, hicimos hartas reuniones con vecinos, donde se acogieron una serie de reclamos por el comercio sexual y luego de analizar distintas opciones, advertimos en esta facultad que nos entrega la ley de tránsito".

Por último, afirmó que "acá no se está afectando la vida privada de la persona, sino que estamos sacando un parte porque en esa zona no se puede estacionar. Independiente de lo que haga o no la persona, entonces, usando esa facultad que nos entrega la ley se cursa la sanción. Ahora, si aplicar la norma genera la posibilidad de evitar una externalidad que afecta a los vecinos, bienvenido sea".